В частности, "пособницей" в покушении на Алексеева называю некую Зинаиду Серебрицкую. У росСМИ опубликовали ее фото.
Смотрите также В России показали первые кадры после покушения на генерала ГРУ Алексеева
Что известно о Зинаиде Серебрицкой?
55-летнюю Зинаиду Серебрицкую российское МВД объявило в розыск.
Женщина якобы сбежала после содеянного в Украину. В России уверяют, что она имеет украинское гражданство и родилась на Луганщине.
До 2020 года ее фамилия якобы была Антонюк.
Россияне утверждают, что женщина передала исполнителю теракта электронный ключ от входной двери в подъезд военнослужащего.
Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск / Фото росСМИ
Напомним, что "исполнитель" покушения на генерала ГРУ – Любомир Корба. Этого человека задержали в ОАЭ, куда он сбежал, и передали Москве. Его "помощника" Виктора Васина тоже задержали в Москве и должны избрать меру пресечения.
Что касается самого Алексеева, то утверждают, что "сейчас его жизни ничего не угрожает".
Что предшествовало?
6 февраля в генерал-лейтенанта Алексеева выстрелили несколько раз в жилом доме в Москве. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что по одной из версий то много знал, поэтому его могли запросто устранить.
Но Россия продолжает искать "украинский след". В частности, там заявляли, что Корба – уроженец Тернопольщины. А в Россию он прибыл в декабре 2025 года по приказу украинских спецслужб.
В то же время Украина отвергает любые заявления о ее причастности к нападению на Алексеева. К тому же руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что всю эту историю с генералом могли использовать, чтобы сорвать переговорный процесс с Украиной.