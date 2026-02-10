В частности, "пособницей" в покушении на Алексеева называю некую Зинаиду Серебрицкую. У росСМИ опубликовали ее фото.

Что известно о Зинаиде Серебрицкой?

55-летнюю Зинаиду Серебрицкую российское МВД объявило в розыск.

Женщина якобы сбежала после содеянного в Украину. В России уверяют, что она имеет украинское гражданство и родилась на Луганщине.

До 2020 года ее фамилия якобы была Антонюк.

Россияне утверждают, что женщина передала исполнителю теракта электронный ключ от входной двери в подъезд военнослужащего.

Напомним, что "исполнитель" покушения на генерала ГРУ – Любомир Корба. Этого человека задержали в ОАЭ, куда он сбежал, и передали Москве. Его "помощника" Виктора Васина тоже задержали в Москве и должны избрать меру пресечения.

Что касается самого Алексеева, то утверждают, что "сейчас его жизни ничего не угрожает".

Что предшествовало?