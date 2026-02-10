Зокрема, "пособницею" у замаху на Алексєєва називаю таку собі Зінаїду Серебрицьку. У росЗМІ опублікували її фото.
Дивіться також У Росії показали перші кадри після замаху на генерала ГРУ Алексєєва
Що відомо про Зінаїду Серебрицьку?
55-річну Зінаїду Серебрицьку російське МВС оголосило у розшук.
Жінка нібито втекла після скоєного в Україну. У Росії запевняють, що вона має українське громадянство і народилася на Луганщині.
До 2020 року її прізвище нібито було Антонюк.
Росіяни стверджують, що жінка передала виконавцю теракту електронний ключ від вхідних дверей до під'їзду військовослужбовця.
Зінаїду Серебрицьку оголосили у розшук / Фото росЗМІ
Нагадаємо, що "виконавець" замаху на генерала ГРУ – Любомир Корба. Цього чоловіка затримали в ОАЕ, куди він утік, і передали Москві. Його "помічника" Віктора Васіна теж затримали у Москві і мають обрати запобіжний захід.
Щодо самого Алексєєва, то стверджують, що "зараз його життю нічого не загрожує".
Що передувало?
6 лютого в генерал-лейтенанта Алексєєва вистрілили кілька разів у житловому будинку в Москві. Його було госпіталізовано у важкому стані. Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що за однією із версій то багато знав, тож його могли запросто усунути.
Але Росія продовжує шукати "український слід". Зокрема, там заявляли, що Корба – уродженець Тернопільщини. А до Росії він прибув у грудні 2025 року за наказом українських спецслужб.
Водночас Україна відкидає будь-які заяви про її причетність до нападу на Алексєєва. До того ж керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що усю цю історію із генералом могли використати, щоб зірвати переговорний процес з Україною.