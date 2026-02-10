Зокрема, "пособницею" у замаху на Алексєєва називаю таку собі Зінаїду Серебрицьку. У росЗМІ опублікували її фото.

Що відомо про Зінаїду Серебрицьку?

55-річну Зінаїду Серебрицьку російське МВС оголосило у розшук.

Жінка нібито втекла після скоєного в Україну. У Росії запевняють, що вона має українське громадянство і народилася на Луганщині.

До 2020 року її прізвище нібито було Антонюк.

Росіяни стверджують, що жінка передала виконавцю теракту електронний ключ від вхідних дверей до під'їзду військовослужбовця.

Зінаїду Серебрицьку оголосили у розшук / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що "виконавець" замаху на генерала ГРУ – Любомир Корба. Цього чоловіка затримали в ОАЕ, куди він утік, і передали Москві. Його "помічника" Віктора Васіна теж затримали у Москві і мають обрати запобіжний захід.

Щодо самого Алексєєва, то стверджують, що "зараз його життю нічого не загрожує".

Що передувало?