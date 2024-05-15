Покушение на премьера Фицо: показываем на карте, где произошла стрельба

В Словакии 15 мая неизвестный устроил стрельбу. В результате нападения был ранен премьер Роберт Фицо.

Известно, что выстрелы прозвучали после выездного заседания словацкого правительства. Вероятного нападающего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. Где стреляли в Роберта Фицо – показывает на карте 24 Канал.

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Нападение в Гандлове

Днем 15 мая в Словакии неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Сообщается, что он и был целью стрелка. Нападавшего задержали, а самого Фицо оперативно доставили в больницу. Предварительно СМИ пишут, что политик получил ранения живота, и, вероятно, рук и ног

Стрельба произошла в городе Гандлова после выездного заседания словацкого правительства. По словам очевидцев, кто-то обратился с толпы со словами: "Роберт, иди-ка сюда". Фицо подошел к горожанам, после чего прозвучало несколько выстрелов.

Где стреляли в Роберта Фицо: смотрите на карте

Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждают, что Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. По сообщениям журналистов, он стрелял из короткоствольного ружья, которым он владел на законных основаниях. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны.

Власти подтвердили нападение

Представители Роберта Фицо на его официальной странице политика в фейсбуке подтвердили факт нападения. Там отметили, что в него несколько раз стреляли. Сейчас Фицо находится в опасном для жизни состоянии.

По состоянию на сейчас его на вертолете перевозят в Банскую Быстрицу. Словацкому премьеру необходимо срочное вмешательство – Братислава расположена слишком далеко от Гандловы. По информации представителей, следующие несколько часов будут решающими для Фицо. СМИ пишут, что премьер-министр был в сознании, когда его доставили в медицинское учреждение.

Словацкие политики шокированы нападением на Роберта Фицо. Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила сегодняшнее "грубое и безрассудное нападение" на премьер-министра Роберта Фицо. Она отметила, что шокирована и желает политику сил в этот критический момент. Также министр экономики Дениса Сакова заявила, что в ужасе от того, что произошло в Гандлове.