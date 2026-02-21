Киллеры России жили возле Офиса президента, чтобы убить Зеленского, – CNN

Ликвидация Владимира Зеленского была частью кремлевского плана по захвату Украины. Президент пережил около десятка покушений со стороны России.

В феврале 2022 года, когда российские танки пересекли границу, активно распространялись слухи, что Владимир Зеленский сбежал из Украины. Киев подвергался массированным обстрелам, Россия стремительно наступала, и европейские лидеры готовились к худшему. Об этом пишет CNN.

Как Россия готовилась убить Зеленского?

Но тогда украинский президент опубликовал нечеткое видео, на котором стоит в темноте возле здания Офиса президента вместе со своими ближайшими советниками, и просто сказал: "Мы здесь".

Устранение Зеленского было ключевой частью российского плана захвата Украины – проекта, который в Москве рассчитывали завершить за несколько дней. Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым. Источник, приближенный к президенту, сообщил CNN, что российские агенты арендовали квартиры вблизи Офиса президента с приказом ликвидировать его.

В начале войны даже шутили, что Зеленский стал комиком, потому что не боится бомбежек. В те первые дни его невероятная способность выживать и сохранять юмор отражала непокорное настроение страны. По версии украинцев, когда США предложили его эвакуировать, Зеленский ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Готовясь отметить во вторник четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, Украина до сих пор не видит конца войны. Послание Зеленского не изменилось – он все еще здесь. Он пережил не только около десятка покушений со стороны России.

Что известно о покушениях Кремля на Зеленского?