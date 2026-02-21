Киллеры России жили возле Офиса президента, чтобы убить Зеленского, – CNN
- Киллеры из России арендовали квартиры вблизи Офиса президента, чтобы убить Владимира Зеленского.
- Устранение Зеленского было частью российского проекта захвата Украины, который планировали завершить за несколько дней.
Ликвидация Владимира Зеленского была частью кремлевского плана по захвату Украины. Президент пережил около десятка покушений со стороны России.
В феврале 2022 года, когда российские танки пересекли границу, активно распространялись слухи, что Владимир Зеленский сбежал из Украины. Киев подвергался массированным обстрелам, Россия стремительно наступала, и европейские лидеры готовились к худшему. Об этом пишет CNN.
Как Россия готовилась убить Зеленского?
Но тогда украинский президент опубликовал нечеткое видео, на котором стоит в темноте возле здания Офиса президента вместе со своими ближайшими советниками, и просто сказал: "Мы здесь".
Устранение Зеленского было ключевой частью российского плана захвата Украины – проекта, который в Москве рассчитывали завершить за несколько дней. Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым. Источник, приближенный к президенту, сообщил CNN, что российские агенты арендовали квартиры вблизи Офиса президента с приказом ликвидировать его.
В начале войны даже шутили, что Зеленский стал комиком, потому что не боится бомбежек. В те первые дни его невероятная способность выживать и сохранять юмор отражала непокорное настроение страны. По версии украинцев, когда США предложили его эвакуировать, Зеленский ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".
Готовясь отметить во вторник четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, Украина до сих пор не видит конца войны. Послание Зеленского не изменилось – он все еще здесь. Он пережил не только около десятка покушений со стороны России.
Что известно о покушениях Кремля на Зеленского?
- В недавнем интервью для журналистов Владимир Зеленский рассказал, что не испытывает такого же страха за собственную жизнь, как в начале войны. "Я к этому привык. Это часть моей жизни", – добавил президент.
- Первые попытки убить Зеленского были еще 24 февраля 2022 года, когда в Киев проникли российские диверсионные группы. Охрана срочно укрепила Офис президента, а работникам выдали оружие.
- Позже украинская разведка сообщала и о попытках кадыровцев ликвидировать Зеленского – часть из них уничтожили под Гостомелем.
- Также готовили покушения спецслужбы России и наемники, в частности связанные с ЧВК "Вагнер".
- По данным журналистских расследований, в Киев еще до вторжения прибыли сотни российских боевиков с задачей уничтожить руководство Украины. Часть диверсантов разоблачили украинские спецслужбы.
- Попытки ликвидировать Зеленского, по словам бывших силовиков, были и до его президентства. После 2019 года такие планы также якобы рассматривались.
- В августе прошлого года, по данным СМИ, россияне планировали удар во время визита в Николаев в 2024 году. В том же году 6 марта во время пребывания Зеленского в Одессе вместе с премьером Греции ракета ударила в нескольких сотнях метров от делегации. Президент заявил, что все произошло за считанные секунды после сигнала тревоги.
- Также Москва планировала убийство Зеленского в аэропорту "Жешув" с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса.