Покушение на Шефира не является инсценировкой, полиция продолжит искать доказательства в лесу
Источник:фейсбук Артема Шевченко
В Киеве 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В МВД объяснили, что это "реальное покушение, а не инсценировка".
В МВД рассказали, что продолжают продолжат поиски доказательств в лесном массиве. Об этом 23 сентября сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
К теме Стрелял профессионал, – полковник МВД назвал вероятную причину обстрела автомобиля Шефира
В МВД рассказали, что известно об оружии стрелка
В МВД рассказали, что 22 сентября нашли 2 десятка отстрелянных гильз, которые оставил стрелок на месте преступления. Установили, что речь о:
- боеприпасах калибра 7'62 на 39 миллиметров, которые по мнению специалистов экспертной службы МВД "не часто встретишь в нашей стране";
- гильзы – производства Венгрии, но сам патрон – возможно, заново собирали в Германии;
- то есть покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю.
В лесном массиве нашли гильзы, которые оставил стрелок / Фото МВД
Эксперты еще ждут результатов исследования патронов, которые достали врачи из тела раненого водителя.
Шевченко предположил, что возможно найдут еще одну пулю в пробитом колесе Audi A8 и заверил, что детальная баллистическая экспертиза еще впереди.
Но очевидно, – боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые.
То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка. Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по автомобилю, ехавшему навстречу,
– объяснил Шевченко.
Он также добавил, что допросили свидетелей – грибников, которые были неподалеку и пассажиров автомобиля, который ехал за машиной Шефира.
"Их показания о характере звука стрельбы – довольно похожи. Изъяты для исследования и ветки, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", – добавил Шевченко.
Он также рассказал, что 23 сентября полиция и Нацгвардия продолжат поиски в лесном массиве.
Искать будут все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления,
– отметил директор департамента коммуникаций МВД.
Он также добавил, что такой огонь такими боеприпасами по легковому автомобилю из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, "но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным".
Коротко о покушении на Шефира
- 22 сентября около 10 утра на трассе между селами Круглик и Ходосовка неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.
- Последний отделался шоком, однако 3 пули попали в его водителя, который был за рулем. Всего в автомобиль попало более 10 пуль.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давида Арахамия пояснил, что в 50% случаев помощник Зеленского ездит за рулем сам, 50% – с водителем.
- Прокуратура возбудила уголовное дело с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц.
- Сейчас у полиции есть две версии – покушение с целью давления на руководство государства или дестабилизация политической ситуации.