После тяжелого огнестрельного ранения: врачи рассказали детали о состоянии здоровья Роберта Фицо

В Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Сейчас стали известны подробности о его самочувствии.

Накануне в больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что его стабилизировали. Политика оперировали несколько часов. Тогда отметили, что операция прошла успешно, и жизни словацкого премьера ничего не угрожает.

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Что сейчас известно о состоянии Фицо

В больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где сейчас находится Фицо, рассказали, что состояние здоровья премьер-министра Словакии, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшилось.

После сегодняшнего заседания консилиума команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра,

– сообщили там.

Врачи проинформировали, что состояние здоровья премьер-министра соответствует прогнозу, установленному медицинским консилиумом. В больнице также добавили, что в понедельник Фицо ждут новые обследования.

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