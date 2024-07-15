В тот страшный день 50-летний Комператоре был одним из тысяч людей, посетивших митинг Трампа в Батлере. Пожарный был большим сторонником экс-президента. Об этом рассказал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

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"Кори умер героем"

По словам Шапиро, Кори погиб, прикрывая семью своим тело.

Кори был отцом. Кори был пожарным. Каждое воскресенье Кори ходил в церковь. Кори любил свою общину. Но больше всего Кори любил свою семью. Жена Кори также попросила меня рассказать вам всем, что Кори умер героем. Вчера вечером на том митинге Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их,

– заявил губернатор.

Губернатор сказал, что он приказал приспустить флаги в память о Комператоре.

Выступая на фоне покушения на Трампа, президент Джо Байден выразил свои соболезнования семье Комператоре.

Он был отцом. Он защищал свою семью от пуль. Бог любит его. Мы также молимся за полное выздоровление тех, кто получил ранения,

– сказал глава США.

По данным полиции штата Пенсильвания, в результате инцидента, кроме Комператоре, еще два человека получили серьезные ранения – 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона и 74-летний Джеймс Копенгавер из города Мун-Тауншип. Оба находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка.