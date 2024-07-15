Того страшного дня 50-річний Комператоре був одним із тисяч людей, які відвідали мітинг Трампа у Батлері. Пожежник був великим прихильником експрезидента. Про це розповів губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

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"Корі помер героєм"

За словами Шапіро, Корі загинув, прикриваючи родину своїм тіло.

Корі був батьком. Корі був пожежником. Кожну неділю Корі ходив у церкву. Корі любив свою спільноту. Але найбільше Корі любив свою сім'ю. Дружина Корі також попросила мене розповісти вам всім, що Корі помер героєм. Вчора ввечері на тому мітингу Корі кинувся на свою сім'ю, щоб захистити їх,

– заявив губернатор.

Губернатор сказав, що він наказав припустити прапори на згадку про Комператоре.

Виступаючи на тлі замаху на Трампа, президент Джо Байден висловив свої співчуття родині Комператоре.

Він був батьком. Він захищав свою сім'ю від куль. Бог любить його. Ми також молимося за повне одужання тих, хто отримав поранення,

– сказав очільник США.

За даними поліції штату Пенсільванія, в результаті інциденту, крім Комператоре, ще двоє людей отримали серйозні поранення – 57-річний Девід Датч з Нью-Кенсінгтона і 74-річний Джеймс Копенгавер з міста Мун-Тауншип. Обоє перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, що стрілком виявився 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку.