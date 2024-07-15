15 липня, попри замах напередодні, Трамп виступить на з'їзді Республіканської партії у Мілвокі, штаті Вісконсин. По дорозі на захід на борту свого приватного літака експрезидент США з білою пов'язкою на правому вусі поділився з журналістами "дуже сюарелістичним досвідом".

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"Я мав би бути мертвим"

За словами Трампа, лікар у медзакладі, куди його доправили одразу після замаху, сказав, що ніколи не бачив нічого подібного. Те, що політик вцілів, він назвав дивом.

Я не повинен бути тут, я повинен був бути мертвий,

– сказав Трамп.

Експрезидент США розповів, що його врятувало те, що він поверхнув голову трохи праворуч, аби прочитати таблицю про нелегальних іммігрантів. У ту мить те, що могло б стати вбивчим пострілом, натомість відірвало маленький шматочок його вуха та бризнуло кров’ю на чоло та щоку.

"Чекайте, я хочу взяти свої туфлі"

Трамп сказав, що коли агенти Секретної служби вивели його зі сцени, він все ще хотів продовжити розмову з прихильниками, але агенти сказали йому, що це небезпечно, і вони мають доставити його до лікарні.

Політик також розкрив таємницю щодо свого взуття. На відео, де зафіксовано момент стрілянини та те, як здоровенні охоронці намагалися виштовхнути Трампа зі сцени, чути, як він каже: "Почекай, я хочу взяти свої туфлі".

Агенти вдарили мене так сильно, що моє взуття впало, а воно тісне,

– розповів Трамп з усмішкою.

Окремо він похвалив персонал Секретної служби за їхні героїчні дії та за вправну ліквідацію стрілка.

Піднятий кулак

Трамп також прокоментував фото, на якому він піднімає кулак і тричі каже "Бийся", коли агенти намагаються вивести його зі сцени та всадити у броньований позашляховик.

Політик пояснив, що він просто хотів продовжити говорити, але у нього щойно стріляли.

Багато людей кажуть, що це найвідоміше фото, яке вони коли-небудь бачили. Вони мають рацію, і я не помер. Зазвичай потрібно померти, щоб мати культову картину,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що ФБР ідентифікувало стрільця.