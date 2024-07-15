15 июля, несмотря на покушение накануне, Трамп выступит на съезде Республиканской партии в Милуоки, штате Висконсин. По дороге на мероприятие на борту своего частного самолета экс-президент США с белой повязкой на правом ухе поделился с журналистами "очень сюарелистическим опытом".

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"Я должен был бы быть мертвым"

По словам Трампа, врач в медучреждении, куда его доставили сразу после покушения, сказал, что никогда не видел ничего подобного. То, что политик уцелел, он назвал чудом.

Я не должен был быть здесь, я должен был быть мертв,

– сказал Трамп.

Экс-президент США рассказал, что его спасло то, что он повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу о нелегальных иммигрантах. В тот момент то, что могло бы стать убийственным выстрелом, вместо этого оторвало маленький кусочек его уха и брызнуло кровью на лоб и щеку.

"Подождите, я хочу взять свои туфли"

Трамп сказал, что когда агенты Секретной службы вывели его со сцены, он все еще хотел продолжить разговор со сторонниками, но агенты сказали ему, что это опасно, и они должны доставить его в больницу.

Политик также раскрыл тайну относительно своей обуви. На видео, где зафиксирован момент стрельбы и то, как здоровенные охранники пытались вытолкнуть Трампа со сцены, слышно, как он говорит: "Подожди, я хочу взять свои туфли".

Агенты ударили меня так сильно, что моя обувь упала, а она тесная,

– рассказал Трамп с улыбкой.

Отдельно он похвалил персонал Секретной службы за их героические действия и за умелую ликвидацию стрелка.

Поднятый кулак

Трамп также прокомментировал фото, на котором он поднимает кулак и трижды говорит "Бейся", когда агенты пытаются вывести его со сцены и усадить в бронированный внедорожник.

Политик объяснил, что он просто хотел продолжить говорить, но в него только что стреляли.

Многие люди говорят, что это самое известное фото, которое они когда-либо видели. Они правы, и я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы иметь культовую картину,

– сказал Трамп.

Напомним, что ФБР идентифицировало стрелка.