"За ухо Трампа": россияне нашли "украинский след" в покушении на экс-президента США

На бывшего американского президента Дональда Трампа 13 июля совершили покушение на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Российские захватчики не могли обойти это событие, и уже начали искать в инциденте "украинский след".

Более того, оккупанты уже даже цинично обещают "мести" за Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне цинично ищут "след Украины" в покушении на Трампа

Так называемый сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков заявил, что якобы Киев "неоднократно негативно высказывался" в отношении Дональда Трампа. Поэтому оккупант считает, что якобы в этом деле есть и "украинский след".

Цеков также призвал власти США рассмотреть "версию причастности украинских спецслужб к покушению" на бывшего американского президента.

В то же время рядом пропагандистских пабликов уже начали публиковать фото с "местью Украине за Трампа". В частности, россияне распространяют фото с боеприпасами, на которых написаны такие выражения, как "за Трампа", "за ухо Трампа", а также "вы ответите за покушение".

Россияне уже готовят "месть" за покушение на Дональда Трампа / Фото из российских телеграм-каналов

К слову, Федеральное Бюро Расследований заявило, что выстрелы на выступлении Трампа сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, что в штате Пенсильвания.

В уставе избирателей штата указано, что Томас Мэтью Крукс был зарегистрирован как республиканец, однако журналисты сообщали, что он посылал 15 долларов либеральному комитету политических действий ActBlue, который поддерживает Демократическую партию, когда ему было еще 17 лет.