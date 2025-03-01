Не всем повезло, – Сырский признал потери во время покушений на себя

Страна-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Частью этого замысла являются постоянные покушения на высшее политическое и военное руководство страны. Среди желаемых целей оккупантов и главком Сырский.

Недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал, что захватчики готовили убийство главы ГУР Кирилла Буданова перед инаугурацией Путина и на Пасху, но их планы были сорваны. В интервью для "Бомбардира" главнокомандующий Александр Сырский тоже признал, что неоднократно становился мишенью для противника, передает 24 Канал.

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Сырский рассказал о покушениях на себя

По словам главкома, противодействие вражеским покушениям продолжается постоянно. Сам генерал является для россиян серьезной проблемой. "Поэтому, конечно, они пытаются любым способом меня устранить или уничтожить. Это естественно", – объяснил Сырский.

У главкома поинтересовались, были ли оккупанты близки в достижении своей цели. Сырский признал, что было много ситуаций, но воздержался от подробностей.

Я и мои генералы неоднократно были под разными ракетами. Благодаря Богу, наверное, мы остаемся в живых. Хотя не всем повезло. И некоторые погибли,

– поделился генерал.

Сырский уточнил, что речь идет, в частности, и о тех, кто был рядом с ним.

К слову, Владимир Зеленский рассказал о попытках его убийства в начале вторжения, которые завершились гибелью людей из его офиса.