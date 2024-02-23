После пятого мне уже стало неинтересно, – Зеленский о покушениях на его жизнь

За время полномасштабной войны с Россией на жизнь Зеленского пытались совершить как минимум пять покушений. Президент рассказал, что после последнего покушения его это перестало интересовать.

На прямой вопрос журналиста Брета Байера, знает ли президент, сколько раз его пытались убить, Зеленский ответил, что после пятой попытки он уже не считал.

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Зеленского неоднократно хотели убить

В интервью Fox News Зеленский ожидаемо не озвучил никаких подробностей покушений на свою жизнь, а лишь приблизительное их количество.

После пятой попытки мне было уже неинтересно, –

глава государства ограничился одной фразой.

Встреча президента Зеленского с журналистом происходила на Купянском направлении в Харьковской области, всего в 5 км от линии фронта, где была хорошо слышна работа артиллерии. Однако даже в таких условиях Зеленский отметил, что для ВСУ не может быть никакого "плана Б".

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров даже показал, в каком месте проходило интервью. На кадрах видно, что в потолке помещения, в котором находился президент, большая дыра.

Покушения на Зеленского начались раньше, чем он стал президентом