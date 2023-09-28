"Загадочный" военный VIP-самолет из России: в Северную Корею на двое суток прилетал Ил-62М

Российский военный VIP-самолет на этой неделе летал в Северную Корею. На борту Ил-62М, который во вторник, 26 сентября, приземлился в Пхеньяне могли быть чиновники.

Вероятно, полет связан с переговорами по поставкам оружия в страну-агрессора. Этот рейс состоялся через несколько дней после визита северокорейского лидера Ким Чен Ын в Россию для переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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По данным сервиса FlightRadar24, самолет ВВС государства-террориста находился в Северной Корее в течение двух дней и вернулся в Москву в четверг, 28 сентября.

Бортовой номер самолета совпадает с номером самолета, который Россия в августе уже отправляла в Северную Корею, через несколько дней после визита министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян. Тогда во время этого визита Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал министру Шойгу разное вооружение.

Государственные СМИ Северной Кореи воздержались от комментариев по рейсу Ил-62М, а минобороны России не отвечало на запросы по разъяснениям. Отсутствие официальных заявлений может означать присутствие на борту военных чиновников, потенциально участвующих в переговорах по передаче вооружения или технологий.

После закрытия границы из-за глобальной пандемии в начале 2020 года КНДР почти не имела международного воздушного сообщения. Однако прибытие сразу двух рейсов из Москвы за последние два месяца указывает на усиление сотрудничества между диктаторами. Связи России и КНДР укрепляются на фоне попыток Соединенных Штатов и их союзников изолировать обе страны путем введения международных санкций.

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