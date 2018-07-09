Полезна ли морская вода для здоровья

Лето – прекрасная и желанная пора для отдыха. Особенно популярным является отдых на море. Но действительно ли морская вода дает организму ту пользу, о которой говорят.

По словам медиков, морская вода действительно является очень целебной для организма человека, передает Ukrhealth.

Моська соль, которая есть в воде, щедро насыщена магнием, кальцием, калием и другими важными веществами – 1 литр морской воды содержит 35 г соли.

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Соль, как замечательный антисептик, уничтожает бактерии, которые вызывают угри и воспаления, заживляет мелкие ранки на коже. Также морская соль помогает регулировать выделение кожного жира и даже борется с легкими формами экземы. Такое свойство ей придает магний — противовоспалительный и противомикробный минерал.

Минералы соли открывают поры, что благоприятно воздействует на кровообращение и очищение кожи. Море прекрасно тонизирует тело, расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию крови.

Кроме того, холодная соленая вода укрепляет иммунитет, стимулирует работу кровеносной системы, тонизирует сосуды и закаляет организм, вырабатывая гормоны эндорфин и адреналин.

И еще одно замечательное свойство морской воды – купание расслабляет ум, человек чувствует себя обновленным и заряженным энергией и позитивом. Опять же, магний в соли имеет свойство успокаивать и снимать стресс.

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