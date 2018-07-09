19:01
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Полезна ли морская вода для здоровья

72 Читати новину українською
Полезна ли морская вода для здоровья
Полезна ли морская вода для здоровья / the-challenger.ru

Лето – прекрасная и желанная пора для отдыха. Особенно популярным является отдых на море. Но действительно ли морская вода дает организму ту пользу, о которой говорят.

По словам медиков, морская вода действительно является очень целебной для организма человека, передает Ukrhealth.

Моська соль, которая есть в воде, щедро насыщена магнием, кальцием, калием и другими важными веществами – 1 литр морской воды содержит 35 г соли.

Читайте также: Черное мороженое может серьезно навредить: объяснение медиков

Соль, как замечательный антисептик, уничтожает бактерии, которые вызывают угри и воспаления, заживляет мелкие ранки на коже. Также морская соль помогает регулировать выделение кожного жира и даже борется с легкими формами экземы. Такое свойство ей придает магний — противовоспалительный и противомикробный минерал.

Минералы соли открывают поры, что благоприятно воздействует на кровообращение и очищение кожи. Море прекрасно тонизирует тело, расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию крови.

Кроме того, холодная соленая вода укрепляет иммунитет, стимулирует работу кровеносной системы, тонизирует сосуды и закаляет организм, вырабатывая гормоны эндорфин и адреналин.

И еще одно замечательное свойство морской воды – купание расслабляет ум, человек чувствует себя обновленным и заряженным энергией и позитивом. Опять же, магний в соли имеет свойство успокаивать и снимать стресс.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Стресс отдых Путешествия Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
сегодня, 19:01 Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
Євгенія Мазур 4
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 129
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
103
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 518
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук