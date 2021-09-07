В полиции назвали причину смерти искалеченного 7-летнего мальчика из Черкасс
Источник:24 канал
Черкасская полиция обнародовала причину смерти 7-летнего мальчика, который ранее с тяжелыми травмами попал в больницу. Ребенок умер от травмы головы и кровоизлияния.
Причину смерти изуродованного ребенка на заседании исполкома Черкасского городского совета назвал начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко.
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Причина смерти 7-летнего мальчика из Черкасс
По словам Матюшенко, 6 сентября провели вскрытие, а судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы. После получения всех анализов эксперт даст заключение.
Известно, что смерть ребенка наступила от травмы головы и субдуральной гематомы,
– уточнил начальник управления полиции.
Он отметил, что вся экспертиза продлится примерно месяц.
Показания родителей мальчика проверят
Полицейские также проверят показания родителей – матери и отчима ребенка. Согласно объяснениям, добавил Матюшенко, мама находилась в Киеве с февраля по март, а также с мая по август. Там ей вроде бы делали операцию, а муж был с ней с конца июня.
То есть тогда он оставил детей – 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку своим родителям.
В Черкассах умер искалеченный 7-летний мальчик: что известно
- Умер 7-летний Андрюша вечером 5 сентября в больнице, так и не выйдя из комы. Ранее врачи диагностировали у ребенка многочисленные травмы и полиорганную недостаточность.
- Бабушка мальчика рассказала, что он получил травмы после якобы падения с кучи кирпича во дворе. Она вроде бы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Но через несколько дней после происшествия женщина увидела его в постели без сознания, поэтому вызвала скорую.
- Особенность травм и их количество свидетельствовала о том, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. У нее уже были проблемы с законом, поэтому суд взял ее под стражу на 2 месяца. Впоследствии на такой же срок арестовали и ее мужа.
- Отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей. Однако люди несут в дом, где жил мальчик, мягкие игрушки, лампадки и письма с требованиями найти виновного в смерти ребенка.