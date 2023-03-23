В Киеве 5-месячный мальчик жил в заброшенном недострое

23 марта в Печерский центр социальных служб поступило сообщение, что на улице Бойчука ребенка воспитывают в условиях антисанитарии. На место происшествия выехали ювенальные полицейские.

По указанному адресу правоохранители обнаружили заброшенный недострой с непригодными для проживания условиями. Более того, оказалось, что в условиях грязи, антисанитарии и отсутствия каких-либо коммуникаций жила 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком.

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Что ждет горе-мать

Из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью малыша полицейские передали ребенка под наблюдение врачей. Сейчас мальчик находится в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В то же время с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

5-месячный мальчик жил в условиях антисанитарии / Фото полиция Киева

Инциденты с детьми в Киевской области