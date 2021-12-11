Полиция не знает, кто именно выехал на встречку: подробности смертельного ДТП под Тернополем

Страшная авария под Тернополем возле Лозовой произошла 8 декабря. Тогда столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Passat и микроавтобус Mersedes Benz Sprinter.

Сразу после ДТП госпитализировали 9 человек. Впоследствии, к сожалению, в больнице скончались водитель маршрутки и сидевшая на переднем сиденье пассажирка.

Обратите внимание Он может с собой что-то сделать, – жена водителя фуры из жуткого ДТП под Черниговом

Смертельная авария возле Лозовой: новые подробности рассказали в полиции

Страшная авария произошла 8 декабря примерно в 17 часов в Тернопольской области возле села Лозовая. На трассе столкнулись микроавтобус Mersedes Benz Sprinter и автомобиль Volkswagen Passat.

Микроавтобус вез пассажиров в Кременец. Именно его водитель и сидевшая на переднем сиденье пассажирка из-за аварии потеряли жизнь – они скончались в больнице. Еще 7 человек с разными травмами до сих пор под наблюдением медиков.

Журналисты спросили у полиции Тернопольской области о подробностях инцидента. Там говорят, что пока не установили, какое именно транспортное средство из участников ДТП выехало на встречную полосу.

В маршрутке 2 погибли, а остальные пассажиры сильно пострадали. Их придавило креслами, одному мужчине даже оторвало ногу. Также сильные травмы у пассажиров легкового автомобиля, а водитель находится в шоковом состоянии,

– сообщил представитель полиции Сергей Крета.

По его словам, показания по аварии противоречивы:

Одни говорят, что автобус выехал на встречную полосу.

Другие – что правила нарушила легковушка.

Пока известно, что удар был довольно сильный – автобус развернуло, а легковушку выбросило с дороги.

Сейчас назначена экспертиза. Также мы ищем записи с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей,

– добавил Крета.

Кто погиб в аварии под Лозовой

ДТП унесло жизнь водителя микроавтобуса 58-летнего Павла Ящука. Как пишет издание, многие пассажиры, которые ездили по этому маршруту постоянно, вспоминают мужчину как осторожного и вежливого водителя.

Также умерла в больнице 52-летняя Ольга Бочковская. По словам ее знакомых, в тот день женщина возвращалась из больницы – навещала сына.

Полиция расследует аварию по статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть нескольких человек. Наказывают за такое в Украине лишением свободы сроком от 3 до 8 лет.

Читайте также о резонансных ДТП, произошедших в Украине 10 декабря:

На той же Полтавщине столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека.

В Днепре грузовик завалил теплотрассу и протаранил дом.

На Подоле в Киеве автомобиль врезался в скорую помощь и опрокинул ее.

Напомним: две недели назад в страшном ДТП в Болгарии погибли 45 человек