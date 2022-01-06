Политическая пустота, – политтехнолог оценил шансы Разумкова в политике

Дмитрий Разумков является политиком, который пришел вместе с Владимиром Зеленским на волне новых лиц. Однако ему не хватает так называемого политического контента.

Если бы у Разумкова был "политический контент", то он был бы интересным из-за довольно выгодной ситуации, которая у него сложилась. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

К теме Это вопрос политической культуры, – Шуляк призвала Разумкова сложить мандат

У Разумкова нет собственной команды, – Гайдай

По словам политтехнолога, у Разумкова есть неплохой стартовый капитал, потому что он, по разным оценкам, собирал 9% среди электората из-за падения рейтинга Зеленского. Это капитал, о котором на старте мечтал бы любой политик.

Не думаю, что он (рейтинг Разумкова – 24 канал) будет дальше подниматься, потому что мы не слышим от него контента. Его даже нет. Если контента нет, то это и есть политическая пустота,

– подчеркнул Гайдай.

По его мнению, у Разумкова даже не заметна собственная команда. От него лишь слышны фразы вроде: "Политика должна быть разумна. Не надо нарушать закон". "В политическом маркетинге это не покупают", – пояснил политтехнолог.

Еще в июне 2021 года в "Слуге народа" заявляли, что у Разумкова нет никаких шансов выиграть президентские выборы. Мол, подобным решением он может лишь испортить свою репутацию.

Интервью с Сергеем Гайдаем в программе "Что это было?": смотрите видео

Конфликт Разумкова со "слугами": коротко