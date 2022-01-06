Якби в Разумкова був "політичний контент", то він був би цікавим через доволі вигідну ситуацію, яка у нього склалась. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

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У Разумкова немає власної команди, – Гайдай

За словами політтехнолога, у Разумкова є непоганий стартовий капітал, тому що він, за різними оцінками, збирав 9% серед електорату через падіння рейтингу Зеленського. Це капітал, про який на старті мріяв би будь-який політик.

Не думаю, що він (рейтинг Разумкова – 24 канал) далі підійматиметься, тому що ми не чуємо від нього контенту. Його навіть немає. Якщо контенту немає, то це і є політична порожність,

– підкреслив Гайдай.

На його думку, у Разумкова навіть не помітна власна команда. Від нього лише чути фрази на кшталт: "Політика має бути розумна. Не треба порушувати закон". "У політичному маркетингу це не купують", – пояснив політтехнолог.

Зверніть увагу! Ще у червні 2021 року у "Слузі народу" заявляли, що в Разумкова немає жодних шансів виграти президентські вибори. Мовляв, подібним рішенням він може лиш зіпсувати свою репутацію.

Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм у програмі "Що це було?": дивіться відео

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