В политической элите России будет большой раскол из-за Украины, – военный эксперт

Весь мир пытается предотвратить возможное новое вторжение России в Украину. В то же время, политики страны-агрессора имеют разные взгляды на эту ситуацию, что может привести к расколу политической элиты России.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. По его словам, этот раскол украинцы могут наблюдать уже вскоре.

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Последствия возможного раскола

Он считает, что этот раскол может привести к смене политического клана при власти в России.

Мы будем с вами наблюдать большой раскол в политической элите России. Это те, кто поддерживал Путина относительно подъема градуса и возможной военной агрессии против Украины и те, кто сегодня готов договариваться с Западом и сохранять свой старт и капитал там. Олег Жданов Военный эксперт

Он уверен, что этот раскол существенно повлияет на политический курс России.

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Вероятное новое вторжение России: последние новости

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.