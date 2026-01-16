Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе важно достичь мира, а потом придется достичь и баланса в отношениях с Россией, чтобы обеспечить стабильное будущее. А премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает назначить спецпосланника ЕС для разговора с Путиным. Как рассказал 24 Каналу общественный деятель, политик из США Юрий Рашкин, с одной стороны, это тревожный сигнал, но здесь есть и другая сторона медали.
Почему в Европе думают возобновить диалог с Россией?
По словам Рашкина, нужно осознавать, что демократии не могут воевать вечно. Сюда стоит также отнести и вопрос того, сколько Украина еще готова воевать. Но и Россия испытывает серьезные проблемы с экономикой.
Скорее всего, Европа сейчас пытается делать сразу несколько вещей, учитывая ее военную слабость. Им важно обезопасить себя от войны с Россией, поддержать Украину и достичь более-менее устойчивого мира.
Еще один момент – Европа не хочет быть за бортом переговоров. Если идут переговоры между Трампом и Путиным, то важно, чтобы Украина там была. И Европе нужно принять участие. Сейчас даже Турция что-то да и предлагает. Европе тоже важно подключиться,
– отметил Рашкин.
Мирные переговоры: коротко
- С 19 по 23 января состоится Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается, что там состоится встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Эксперты считают, что там будет определенный прогресс по переговорам.
- Недавно Дональд Трамп начал рассказывать, что якобы Зеленский затягивает переговорный процесс. По мнению американского президента, Путин готов заключить соглашение.
- 9 января президент Зеленский сообщил, что ожидает ответ России по рамочному соглашению на 20 пунктов. Также он собирается лично обсудить с Трампом гарантии безопасности от США. Должны быть четкие шаги от Штатов, если Россия возобновит агрессию после мира.