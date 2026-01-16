Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європі важливо досягнути миру, а згодом доведеться досягнути й балансу у відносинах з Росією, щоб забезпечити стабільне майбутнє. А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує призначити спецпосланця ЄС для розмови з Путіним. Як розповів 24 Каналу громадський діяч, політик зі США Юрій Рашкін, з одного боку, це тривожний сигнал, але тут є й інша сторона медалі.
Чому в Європі думають відновити діалог з Росією?
За словами Рашкіна, потрібно усвідомлювати, що демократії не можуть воювати вічно. Сюди варто також віднести й питання того, скільки Україна ще готова воювати. Але й Росія відчуває серйозні проблеми з економікою.
Найімовірніше, Європа зараз намагається робити одразу кілька речей, враховуючи її військову слабкість. Їм важливо убезпечити себе від війни з Росією, підтримати Україну та досягти більш-менш стійкого миру.
Ще один момент – Європа не хоче бути за бортом переговорів. Якщо йдуть перемовини між Трампом і Путіним, то важливо, аби Україна там була. І Європі потрібно взяти участь. Зараз навіть Туреччина щось і пропонує. Європі теж важливо підключитися,
– зазначив Рашкін.
Мирні переговори: коротко
- З 19 по 23 січня відбудеться Всесвітній економічний форум у Давос. Очікують, що там відбудеться зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Експерти вважають, що там буде певний прогрес щодо переговорів.
- Нещодавно Дональд Трамп почав розповідати, що буцімто Зеленський затягує переговорний процес. На думку американського президента, Путін готовий укласти угоду.
- 9 січня президент Зеленський повідомив, що очікує на відповідь Росії щодо рамкової угоди на 20 пунктів. Також він збирається особисто обговорити з Трампом гарантії безпеки від США. Мають бути чіткі кроки від Штатів, якщо Росія відновить агресію після миру.