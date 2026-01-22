Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что даже сами американцы возмущены политикой своего президента. Поэтому Трампа может ждать не только давление со стороны Конгресса, но и простых граждан.

Смотрите также Остается последняя миля, – Зеленский о готовности гарантий безопасности

Что ждет Трампа дальше?

По словам президента Республиканского клуба, только при первой каденции Трамп помогал Израилю. Сейчас же ситуация изменилась – сегодня президент США совсем другой.

Так, при содействии США боевики ХАМАС освободили 20 заложников Израиля, но на этом все. ХАМАС в дальнейшем существует, "Хезболла" – существует. Кроме того, даже Иран не изменился и говорит, что будет восстанавливать свою инфраструктуру, в частности ядерную, а также производить оружие и помогать России.

В этом вся беда. Успехов у Трампа нет, этот год стал провальным. В мире его не поддерживают ни по Гренландии, ни по действиям в сторону Украины. Даже в Америке эти темы раскручивают все медиа. Трамп держит руку на пульсе – общественное мнение в Америке катится в пропасть,

– подчеркнул Пинкус.

Сейчас в США Трампа поддерживают лишь 36% американцев – это его фанаты и представители так называемого "ядерного" электората. Президент Республиканского клуба предположил, что скоро трампа ждут протесты американцев перед Белым домом, которые возмущены его политикой. Усилить эти протесты могут украинские делегации, которые приехали в США и вживую рассказывали американцам о реальной ситуации в Украине во время войны.

Интересно! Издание CNN провело опрос, по которому 58% американцев считают вторую каденцию Трампа провалом. В издании также отметили, что действующий президент, подпитанный авторитарным видением, подстрекаемый подхалимами и ободренный Конгрессом, считает, что может делать все, что ему заблагорассудится.

Пинкус добавил, что сейчас лидеры демократов выступают за наращивание социальных программ и изменение курса на внутреннюю политику. Между тем радикалы, то есть администрация Трампа, постоянно говорит о самом большом враге США – Китай. Поэтому во внутренней политике Америки сейчас прослеживаются кардинальные взгляды.

Однако президент Республиканского клуба добавил, что все сейчас ждут возвращения Трампа с форума в Давосе. После этого Конгресс может оказать давление на него.

Что известно о последних замыслах Трампа, которые не нравятся миру?