Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що навіть самі американці обурені політикою свого президента. Через це на Трампа може чекати не лише тиск з боку Конгресу, а й простих громадян.

Що чекає на Трампа далі?

За словами президента Республіканського клубу, лише за першої каденції Трамп допомагав Ізраїлю. Зараз же ситуація змінилась – сьогодні президент США зовсім інший.

Так, за сприянням США бойовики ХАМАС звільнили 20 заручників Ізраїлю, але на цьому все. ХАМАС надалі існує, "Хезболла" – існує. Крім того, навіть Іран не змінився і говорить, що буде відновлювати свою інфраструктуру, зокрема ядерну, а також виробляти зброю і допомагати Росії.

У цьому вся біда. Успіхів у Трампа немає, цей рік став провальним. У світі його не підтримують ні щодо Гренландії, ні щодо дій в бік України. Навіть в Америці ці теми розкручують всі медіа. Трамп тримає руку на пульсі – громадська думка в Америці котиться в прірву,

– наголосив Пінкус.

Наразі в США Трампа підтримують лише 36% американців – це його фанати та представники так званого "ядерного" електорату. Президент Республіканського клубу припустив, що скоро на Трампа чекають протести американців перед Білим домом, які обурені його політикою. Посилити ці протести можуть українські делегації, які б приїхали до США та вживу розповідали американцям про реальну ситуацію в Україні під час війни.

Цікаво! Видання CNN провело опитування, за яким 58% американців вважають другу каденцію Трампа провалом. У виданні також зазначили, що чинний президент, підживлений авторитарним баченням, підбурюваний підлабузниками та підбадьорений Конгресом, вважає, що може робити все, що йому заманеться.

Пінкус додав, що наразі лідери демократів виступають за нарощення соціальних програм та зміну курсу на внутрішню політику. Тим часом радикали, тобто адміністрація Трампа, постійно говорить про найбільшого ворога США – Китай. Тому у внутрішній політиці Америки зараз прослідковуються кардинальні погляди.

Однак президент Республіканського клубу додав, що усі зараз чекають повернення Трампа з форуму у Давосі. Після цього Конгрес може здійснити тиск на нього.

Що відомо про останні задуми Трампа, які не подобаються світу?