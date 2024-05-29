Нечего сказать: Венгрия не будет вызывать посла России в связи с кибератакой в 2022 году
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет вызывать посла России из-за масштабной кибератаки 2022 года. Недавно выяснилось, что за ней стояла именно Москва.
Об этом Сийярто сказал оппозиционному депутату Ференцу Геленцеру, который и опубликовал видео соответствующего разговора.
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Посла России не будут вызывать
На видео Ференц Геленцер поинтересовался у главы венгерского министра, "будет ли он вызывать российского посла после того, как россияне взломали серверы МИД".
Нет, мне нечего ему сказать,
– прозвучало в ответ.
Отметим, что днем ранее Сийярто в ответ на сообщение о кибератаке заявил, что "ее может осуществить любой". Глава МИД добавил, что они будут принимать решения в зависимости от национальных интересов. Он сказал, что это не имеет значения "даже если они взломают наши компьютерные системы, если они будут пытаться сделать это ежедневно или еженедельно".
Политика Венгрии
- Венгрия заблокировала 41% решений Евросоюза по помощи Украине. В частности, заблокирован Европейский фонд мира, задержаны переговоры о вступлении Украины в ЕС. Кроме этого, страна тормозит решения по Грузии и Армении.
- Премьер-министр страны Виктор Орбан недавно намекнул, что не видит угрозы со стороны России. Он не считает логичным, что Россия, "которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир". В то же время политик говорит, что такие заявления нужны для "втягивания Запада в войну".
- Кроме этого, в Венгрии считают, что многолетний план НАТО по Украине "может привести к мировой войне". По мнению венгерского правительства, если НАТО предоставит эти средства в течение 5 лет, то война затянется еще на 5 лет.