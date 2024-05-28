Некоторые страны НАТО действуют более решительно: политолог объяснил, как продвигается вопрос ударов по России

В странах НАТО все чаще обсуждают вопрос разрешения Украине наносить удары по территории России западным оружием. Этот вопрос постепенно продвигается вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что некоторые европейские члены НАТО действуют более решительно, чем те же Соединенные Штаты.

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К примеру, Дания и Нидерланды в свое время согласились предоставить Украине истребители F-16. США не передают Украине самолеты, хотя F-16 – как раз американские истребители.

Во многих вопросах европейские партнеры действуют более решительно и проактивно, чем американцы,

– сказал Березовец.

Что означает заявление Сикорского о ядерном оружии

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал то, что произойдет, если Россия таки рискнет применить ядерное оружие по Украине. Он подчеркнул, что в таком случае Соединенные Штаты уничтожат все позиции российских военных в Украине.

В общем западные политики не могут себе позволить говорить то, что им захочется. Это не касается различных популистов. Заявление Сикорского – вероятнее всего, является контролируемым сливом.

Американцам нужно было предоставить авторитетный источник для публикации этой информации. Судя по тому, что озвучил Сикорский, американцы говорили об этом России еще несколько месяцев назад. Или даже в 2023 году. Тогда уровень ядерной угрозы со стороны России уменьшился. Сейчас об этом там говорят или откровенные маргиналы, или российские "эксперты",

– отметил Березовец.

Удары по территории России: кратко