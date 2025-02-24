До нас никто этого не делал, – командир полка "Ахиллес" рассказал, что изменилось в ВСУ

В Украине запустили проект "Линия дронов", который позволит еще эффективнее противодействовать российским оккупантам. Сейчас невозможно обойтись без беспилотников на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что в Силах обороны Украины уже идут реформы. Все работают над тем, чтобы был действительно эффективный результат.

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Все начиналось с небольших групп

Как отметил Федоренко, главный ресурс, который есть в государстве – это люди. Чтобы внедрить качественную реформу, должны быть специалисты, которые смогут отрабатывать на своих должностях буквально на 200%.

В начале полномасштабной войны в Украине был достаточно небольшой выпуск офицеров для аэроразведки с помощью беспилотников. Большинство подразделений осознали, что дроны важны для выживания личного состава и уничтожения врага. Соответственно в стрелковых и механизированных группах начали формироваться группы, которые занимались беспилотниками.

В начале 2023 года Генштаб оценил такое решение. Тогда в войска ввели роты ударных беспилотных авиационных комплексов. Это были специализированные подразделения, которые должны были выявлять и уничтожать врага. Но уже не с помощью артиллерии, а через беспилотники. Тогда и начали еще активнее использовать "мавики" со скидом, FPV-дроны, ночные бомберы и т.д.

Тогда рота ударных БпАК "Ахиллес" вошла в топ-3 лучших подразделений с точки зрения эффективности уничтожения врага. Критерии тут просты: потраченная техника, уничтоженный враг и живучесть личного состава.

Потом в Генштабе решили масштабировать такие подразделения. Если "Ахиллес" стали батальоном, то, к примеру, "Птицы Мадьяра" уже перешли на уровень бригады. Рота – это примерно до 100 личного состава. Батальон – 500+.

Также в Украине создали отдельный род войск Силы беспилотных систем ВСУ. И он уже дает свои результаты. Этот род войск оказался настолько эффективным, что враг уже пытается зеркально воспроизвести его в своих войсках.

"Ахиллес" теперь стал полком

Впоследствии в Силах обороны пересмотрели статистику имеющихся подразделений, которые успешно выполняют задачи с дронами. Некоторые из них масштабировали до полков. В частности это касается и уже теперь 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Полк – это до 3000 военнослужащих. Почему приняли такое решение? Чтобы максимально расширить передовой опыт применения технологий, их развития, тактики, учебного и подготовительного процесса, который есть в нашем подразделении. Так можно будет обеспечить безопасность на достаточно широком отрезке фронта,

– подчеркнул Федоренко.

Ситуация с дронами в Украине успешно развивается. За последние два года произошел огромный скачок вверх. К примеру, ночные бомберы стали более устойчивыми к РЭБ. Также в Украине уже работают собственные аналоги российских "Ланцетов".

Кроме того, важно, что к дроновым подразделениям можно присоединиться с помощью рекрутинга. Для этого можно прийти в соответствующий рекрутинговый центр Сухопутных войск.

Если на уровне собеседования мы друг другу подходим, то вы гарантированно будете служить у нас. Вы приходите не в ТЦК, а в рекрутинговый центр. Там зачисляетесь в списки воинской части. После этого общевойсковая подготовка, специализированная подготовка, адаптация на базе нашего подразделения,

– рассказал военный.

Добавим, первый этап "Линии дронов" охватит 5 элитных полков и бригад, которые работают с беспилотниками.