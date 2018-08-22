Полнолуние в августе 2018: что ждет всех знаков Зодиака

Полнолуние в августе 2018 можно будет наблюдать 26 августа. Луна будет находиться в созвездии Рыб, такое сочетание считается не очень гармоничным и может стать причиной многих проблем, в том числе в финансах и в отношениях. Какое влияние окажет полный месяц на все знаки Зодиака – далее в материале.

Когда произойдет полная Луна? Полнолуние произойдет 26 августа в 14:56 по киевскому времени. Полнолуние в августе в созвездии Рыб означает, что этот период будет очень эмоциональным и сложным. Но вместе с тем, этот период принесет изменения в отношения и семью, которые призваны улучшить ситуацию в личной жизни и дома.

Читайте также: Гороскоп на неделю 20 – 26 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Несколько дней до и после полнолуния – опасное время, которое может проявиться в мошенничестве, интригах и аферах. Нужно быть бдительными и не соглашаться на сомнительные дела. 27 августа перестанет быть ретроградным Марс, поэтому с 28 августа можно будет начать подготовку к запуску новых дел и проектов.

Каждое полнолуние несет с собой какие-то изменения в нашу жизнь. В этот период можно заниматься творчеством, инновациями, чем-то новым и необычным.

Как полный Месяц в августа повлияет на каждый знак Зодиака

Овен



Влияние полнолуния в августе на Овнов

Овнам полный Месяц принесет осознание чего-то важного и возможность разобраться в своем внутреннем мире. Полнолуние затронет темы тайн и скрытых вещей. Овны смогут узнать много важного для себя, посмотреть намерения других людей. В период влияния полнолуния Овны могут стать более сентиментальными и отзывчивыми.

Телець



Влияние полнолуния в августе на Тельцов

Телец в период влияния полнолуния увидит большие изменения, связанные с его окружением, местом в социуме, планами, идеями и целями. Тельцы будут нуждаться в самовыражении, свободе и возможности быть собой. Также Тельцы будут полны новых идей, но осуществить их они смогут только в команде с другими людьми.

Кроме того, для Тельцов этот период достаточно благоприятным для новых начинаний, прохождений собеседований и поиске новой работы. Тельцы смогут найти способы для реализации своих идей, станут более одухотворенными и полными энтузиазма.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Близнецы



Влияние полнолуния в августе на Близнецов

Полный Месяц для Близнецов – это период перемен, связанных с работой. Люди этого знака должны посвятить максимум времени и сил своим целям. Однако рядом с успехом на работе, на представителей этого знака ожидают большие проблемы в отношениях. В частности, речь идет о разрыве отношений или разводе.

Рак



Влияние полнолуния в августе на Раков

Ракам полная Луна принесет путешествия, впечатления и личностный рост. Представители знака, которые уже состоят в отношениях, смогут внести больше разнообразия и освежить свои чувства. Одинокие представители этого знака Зодиака смогут встретить свою любовь в путешествии или поездке.

Лев



Влияние полнолуния в августе на Львов

Полная Луна принесет Львам много эмоциональных ситуаций, когда придется контролировать все, что вы говорите и делаете. Период полнолуния принесет вам сдвиги в карьере. Однако, в этот период нужно быть внимательным к своим финансам – не брать кредиты и займы.

Дева



Влияние полнолуния в августе на Дев

Для Дев две недели после полной Луны будут периодом работы над отношениями. Именно отношения с близкими людьми или любимым человеком выйдут для вас на первый план. Вы сможете полностью погрузиться в мир любви и романтики. Одинокие Девы могут встретить своего будущего мужа или жену.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на август 2018: важные советы

Весы



Влияние полнолуния в августе на Весы

Для Весов это будет период наведения порядка в своей жизни, мыслях, чувствах и эмоциях. Вы будете благоразумны и сможете организовать свою жизнь. Это будет прекрасное время для генеральной уборки дома и на рабочем столе.

Скорпион



Влияние полнолуния в августе на Скорпионов

Скорпион в период действия полнолуния будет более ярким, сможет выразить свою индивидуальность. В жизни многих Скорпионов на первый план выйдут личные отношения, романтика, страсть. Этот период благоприятен для любых экспериментов и новых начинаний – как во внешности, так и в работе.

Стрелец



Влияние полнолуния в августе на Стрельцов

Полный Месяц принесет всем Стрельцам существенные изменения в сфере дома и близких людей. Стрельцы будут более эмоциональными и чувствительными в этот период, поэтому проводите больше времени в домашней уютной атмосфере. А вот от бурных компаний и дальних поездок лучше отказаться.

Козерог



Влияние полнолуния в августе на Козерогов

Для Козерогов период полнолуния будет временем перемен в общении с людьми и социальной жизни. Козероги станут более общительными и открытыми, так что ожидайте пополнения вашего дружеского круга. Одинокие представители знака наладят свою личную жизнь – период полнолуния принесет вам много романтики и страсти в новых отношениях.

Читайте также: Как лунное затмение повлияет на здоровье и самочувствие

Водолей



Влияние полнолуния в августе на Водолеев

Водолей в это полнолуние будет занят решением материальных проблем и денежных дел. Вам нужно быть осторожными с расходами, так как необдуманные покупки могут принести много неудобств. Не берите займов, не оформляйте кредитов, а также и времени не давайте в долг большие суммы.

Рыбы



Влияние полнолуния в августе на Рыб

Рыбам полнолуние в августе 2018 принесет много перемен, связанных с их личностью. Изменения имиджа пойдут только на пользу, поэтому не бойтесь экспериментировать. Многие Рыбы привлекут в свою жизнь удачу и встретят свою любовь. Также этот период благоприятен для обучения и начинаний в сфере бизнеса.