Три года полномасштабной войны: буду говорить неприятные вещи

Война сама по себе явление очень неприятное. У каждого из нас своя война – в зависимости от степени вовлеченности в нее и участия в защите Украины. Или избегание этого участия. Больше всего о войне говорят те, кто знает о ней меньше всего. Быстрее всего погибли или покалечилась на войне те, кто пошел на нее первым и готов был участвовать в горячих точках.

Однако я не вижу в обществе в целом ни критического отношения к первым, ни большого уважения ко вторым. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда на самом деле "все пропало"

Украинский народ героический и инфантильный одновременно. Мы готовы стать железной стеной перед врагом и сплотиться во время Х, но не очень хорошо умеем мыслить стратегически и позволяем себе лишний авантюризм в политических решениях и гражданской позиции. Именно поэтому политический класс как 30 лет назад, так и сейчас наполнен мошенниками. Мы сами к этому привели и вряд ли готовы меняться. Хотя я очень на это надеюсь. Тем более, что время для этого давно настало.

Я умышленно не хочу делать большой акцент на вновь созданной проблеме международной политики "имени Трампа". Хотя соцсети и ленты новостей захлебываются в "всепропащих" настроениях. Это еще раз свидетельствует о том, что война у каждого из нас своя, и жизненный опыт очень отличается.

Те, кто прошел три года полномасштабной войны, а в целом бил врага с 2014-го, понимают, что "все пропало" – это уже когда ты погиб. И то даже тогда пропало не до конца все, потому что есть твои живые собратья и борьба продолжается. Даже самая сложная ситуация – это не катастрофа, пока ты жив и можешь сражаться за свое.

Внутренняя ситуация добавляет проблем

К большому сожалению сложных ситуаций в войне нам добавили не только внешние объективные факторы, но и проваленная внутренняя работа. Внутренняя политика. Власть очень хорошо научилась брать деньги у испуганных партнеров. И это хорошо, это также нужно. Однако все необходимые военные мероприятия в области реформирования войска и смежных процессов типа мобилизации и информационной (пропагандистской, не надо бояться этого слова) составляющей у нас если и выполнялись, то максимум на оценку "три с минусом".

Не хочу перегружать вас конкретными примерами. Скажу в целом, что даже единичные правильные решения реализуются от кабинета в министерстве или ОП до казармы, штаба или окопа настолько медленно, что в конце концов теряют свою значимость. Когда надо было создавать корпуса и бригады – об этом даже не говорили (никто кроме военных), когда начали создавать – уже было поздно, а когда создали – драгоценное время вместе с тысячами жизней было потеряно необратимо.

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И на фоне этого общество развлекает себя спорами о гипотетических выборах в Украине или о Трампе. Я обобщаю конечно, но на конкретный результат и на жизнь в целом всегда влияет общая картина, а не отдельные случаи. Однако, по диалектике, та же самая общая картина состоит из отдельных случаев. Поэтому каждый должен делать то, на что может повлиять. Даже если ваше влияние ограничивается вашей собственной персоной.

Не ищите дополнительных мотиваций для себя. Тем более в соцсетях. Они вас скорее демотивируют. Берите пример с лучших. Ориентируйтесь на тех, кто доказал свою эффективность на войне и принципиальность в других аспектах общественной жизни.

Конечно, я приведу пример нашего движения вокруг Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Мои собратья не требуют для себя отдельных мотиваций или уговоров. Мы и без "решений высоких кабинетов" или даже вопреки им, как было в прошлые годы, понимаем – война идет не за политиков и не за олигархов. Война затрагивает наши семьи, наших детей и нашу землю. Это вроде бы очевидные слова, но, к сожалению, складывается такое впечатление, что многие забыли о них и перестали осознавать их очевидность...

Так же как многие среди политиков забыли о том, что элитарность и право на политическое лидерство теперь и навсегда будут определять не коррупционные связи и не приближенность к олигархам, а то, как человек проявил себя во время войны. Армия – это кроме всего прочего еще и большая школа управления, стратегии, принятия правильных решений (потому что неправильное решение очень часто можно принять только один раз), характера и ответственности.

"Страшные военные у власти" – эту страшилку в искаженном формате придумали и распространяют те недостойные люди, которые боятся потерять власть и свою комфортную жизнь в окружении коррупционных потоков. Однако я уверен, что эта агония черноты им в конце концов не поможет. И полноту ответственности за будущее Украины в конце концов получат те, кто этого действительно заслуживает. Возможно, впервые за все время независимости мы имеем такую прослойку и такой шанс для страны.

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Война не закончится соглашением

Ну и напоследок хочу отметить, что любая война не заканчивается переговорами. И даже подписанными соглашениями. Соглашение формально завершает войну только когда один из ее участников уже разбит.

А пока продолжаются боевые действия, пока агрессор настроен продолжать убийства, а мы готовы защищаться – все соглашения будут иметь значение лишь для будущих учебников истории и не более. Так было во время длительных Балканских войн 1990-х годов и не только.

Поэтому не стоит рассчитывать, что какие-то переговоры сейчас положат конец войне. Но и не стоит опускать руки из-за того, что вам навеяли, что кто-то где-то решил судьбу Украины и заставляет нас к капитуляции. Мы сильнее, чем вам кажется. И принципиальнее, чем вам рассказывают со всех сторон. Но главное, что вы лично также сильнее и принципиальнее, чем кажется вам самому. И вы лично способны на большие победы. Для того чтобы убедиться в этом – просто сделайте один шаг навстречу нашей общей победе.

Слава Украине!