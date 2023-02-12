Польша арендовала у США беспилотники: какую функцию они будут выполнять

В воскресенье, 12 февраля, в Польшу прибыли беспилотники MQ-9A Reaper. Их страна арендовала у США.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, дроны MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper арендовали в рамках срочной оперативной потребности.

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Какую функцию будут выполнять БПЛА

Как известно, беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы Польши, в частности, для проведения разведки на восточной границе страны. Отмечают, что Польша будет использовать эту технику, пока не приобретет собственную.

Обратите внимание! MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА с размахом крыльев 20 метров и максимальным взлетным весом 4763 килограмма. Дрон разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в Воздушных силах США, ВМФ Соединенных Штатов и Британских Королевских военно-воздушных силах.

К слову, первый полет БПЛА состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 445 километров в час. Практический потолок составляет 15 240 метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9A Reaper равна 27 часам.

БПЛА может быть вооружен ракетами / Фото Воздушные силы США

Интересно, что в ударной версии MQ-9 Reaper есть 6 подвесок для вооружения. Он также может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", коррегированными бомбами Mark 82 и другим вооружением.

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