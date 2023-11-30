Введут ли санкции против Польши за блокирование границы с Украиной: в Еврокомиссии ответили
Источник:"Радио Свобода"
В Еврокомиссии считают неприемлемой ситуацию с блокированием границ Украины польскими перевозчиками. Такие действия могут оказать существенное влияние на ситуацию для самой Польши.
Так, в Европейской комиссии рассматривают возможность введения санкций против Польши из-за ситуации на границе с Украиной. Ведь это является прямым нарушением международного соглашения, которое ЕС заключил с Украиной.
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Еврокомиссия может ввести ограничения против Польши
Профильная еврокомиссар по транспорту Адина Велян подчеркнула, что польские власти проявили недостаточную инициативность по разрешению ситуации на границе с Украиной. В то же время представители Европейской комиссии пытались разрешить ситуацию и искали компромисс между сторонами.
"Нет доброй воли в поиске решения. Это моя сегодняшняя оценка, и это почти полное отсутствие участия польских властей. Говорю это потому, что польские власти должны следить за соблюдением закона на этой границе", – сказала еврокомиссар.
Велян подчеркнула, что поддерживает право людей протестовать по всему ЕС. Но отметила, что Украина, находящаяся сейчас в состоянии войны, "не может стать заложницей блокады наших внешних границ".
Еврокомиссар также сказала, что есть перечень технических мер, которые можно принять, но они должны выполняться и их должна согласовать польская сторона для регулирования ситуации на границе.
Мы продолжаем диалог, но оставляем за собой право вмешиваться как Еврокомиссия с даже инициацией процедуры нарушения (суд против страны ЕС, которая не выполняет законодательство Союза – 24 Канал) против тех, кто не соблюдает правила и не применяет закон,
– рассказала Велян.
В ответ на заявление Вельян представитель Еврокомиссии Адальберт Янц уточнил, что производство по возможному нарушению Польшей законов ЕС еще не подтверждено. Янц подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры между польскими и украинскими представителями, сосредоточенные на техническом обмене деталей соглашения.
Европейская комиссия также подтвердила важность соблюдения соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС, подчеркнув, что аннулирование разрешений или квот является законным мероприятием в этой юридически обязывающей системе.
Напоследок Янц сказал, что Европейская комиссия не имеет права отменить международное соглашение, одобренное Советом ЕС, как часть обычных процедур. Еврокомиссар отметил, что это и не то, что Еврокомиссия считает уместным в этом контексте, однако окончательные технические решения все еще обсуждаются.
Моравецкий поддержал польских протестующих
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 ноября заявил, что поддерживает требования польских перевозчиков о возобновлении системы разрешений для украинских водителей. По его словам, старая система хорошо работала.
- Он также отметил, что "понимает много аргументов" перевозчиков. Кроме того, глава стремится к тому, чтобы польский министр инфраструктуры получил директивы по разрешению ситуации на границе с Украиной во время Совета министров ЕС по вопросам инфраструктуры.
- В то же время бывший президент Польши Дональд Туск осудил бездействие польских властей по ситуации на границе. Он подчеркнул, что действующее правительство Польши ставит всех в сложнейшую ситуацию.