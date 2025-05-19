"Реально смотрят на вещи": Польша готовится к войне с Россией – какие данные статистики
- Оборонный бюджет Польши с 2022 года вырос втрое.
- Польша планирует увеличить численность вооруженных сил до 298 тысяч в этом году с долгосрочной целью достичь 500 тысяч.
- В ЦПД написали, что это едва ли не единственная страна ЕС, которая реально смотрит на вещи.
UA War Infographics проанализировали, насколько серьезно Варшава подошла к своему вооружению. А в Центре противодействия дезинформации прокомментировали эти данные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA War Infographics и главу ЦПД Андрея Коваленко.
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Как Польша усиливает свое войско
UA War Infographics привели данные о том, что Польша готовится к войне с Россией. Там обратили внимание, что оборонный бюджет Польши с 2022 года вырос втрое.
Страна заказала более 8 000 ракет, 2 000 единиц артиллерии, тысячи единиц другой техники и вооружения – и это с начала 2022 года. Эти заказы размещены на польских заводах и в других странах,
– говорится в посте.
Сколько Польша тратит на подготовку к войне / Инфографика UA War Infographics
В ЦПД объяснили: Польша активно вооружается не только в последнее время, а минимум последние 10 лет. К тому же акцент не только на закупке и производстве техники.
"Также в планах увеличить почти на 100 тысяч численность вооруженных сил (до 298 тысяч человек) в этом году. А долгосрочная цель – 500 тысяч. Очень правильная политика. Едва ли не единственная страна ЕС, которая проводит системную и правильную политику в отношении имеющихся угроз, реально смотря на вещи", – написал Андрей Коваленко.
Иностранные СМИ пишут, что Россия готовит силы к переброске в страны НАТО. Но министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: НАТО не даст России возродить империю.