Вероятность провокаций высока: Польша и Литва направляют дополнительные силы на границу с Беларусью

В Польше и Литве решили усилить охрану границы с Беларусью из-за угрозы со стороны вагнеровцев и так называемых "мигрантов". Польские власти уже объявили, что решили направить дополнительные войска на границу.

Министерство обороны Польши согласилось послать дополнительные войска на границу с Беларусью после запроса пограничной службы. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

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Сейчас на границе с Беларусью две тысячи польских военнослужащих

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы министр национальной обороны распорядился выполнить просьбы и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", – говорится в заявлении Блащака.

Агентство PAP уточняет, что сейчас на границе с Беларусью служат две тысячи польских военнослужащих.

Отметим, что накануне глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в Миноборону с просьбой послать дополнительно еще тысячу военнослужащих на границу с Беларусью. Просьбы объясняют нарастающим миграционным кризисом.

На границе с Беларусью растет агрессия

Заместитель председателя польского Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик пояснил, что на границе с Беларусью растет агрессия против польских пограничников и солдат.

Он подчеркнул, что при поддержке спецслужб России и Беларуси мигранты прибывают из более 40 стран. Вонсик заявил, что в наибольшей попытке пересечения границы в этом году приняли участие 93 человека, 88 из которых задержала пограничная служба.

По его словам, нелегальные мигранты группируются на пограничных пунктах или в окрестностях, а когда белорусская сторона считает целесообразным предпринять попытку нелегального пересечения границы, этих людей подвозят непосредственно к линии границы.

В Польше начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда стали перемещаться наемники группировки ЧВК "Вагнера". В начале июля на границу отправили 500 польских полицейских.

Важно отметить, что 1 августа Минобороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, хотя Минск это отрицает. После этого Польша перебросила на границу с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии.

Литва тоже наращивает возможности на границе с Беларусью

Пограничная служба Литвы (VSAT) планирует направить больше офицеров на границу с Беларусью в ответ на угрозу от вагнеровцев в Беларуси, сообщает LRT. Об этом заявил руководитель VSAT Рустамас Любаевас.

Чиновник не уточнил, сколько дополнительных офицеров планируют отправить на границу с Беларусью. Вильнюс планирует закрыть два из шести пунктов пересечения границы – Шумскас и Тверечюс.

Отвечая на вопрос, находятся ли сейчас на границе с Беларусью только пограничники, Любаевас сказал, что "есть определенные действия, совершаемые другими ведомствами", но не назвал их.

По его словам, закрытие пунктов пересечения границы "не будет оказывать очень значительного влияния на движение грузового транспорта", поскольку они используются либо пустыми грузовыми автомобилями, либо путешественниками.

Также глава VSAT сказал, что "вероятность провокаций высока", добавив, что власти "пока не видели никаких конкретных провокаций или активности", о чем "информировали президента".

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