Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Варшава думает о закрытии новых пограничных переходов на границе с Беларусью. Также в Польше рассматривают возможность закрытия и железнодорожного сообщения.

Страна имеет много вариантов влияния на Беларусь. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

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Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение,

– сказал чиновник.

Как Польша реагирует на ситуацию с мигрантами

Из-за напряженной ситуации на польско-белорусской границе Министерство обороны Польши объявило боевую готовность. На границу поставили около 13 тысяч военных из 4 армейских дивизий.

Кроме того, Польша обратилась к Великобритании. Военных этой страны тоже хотят привлечь к охране границы с Беларусью. В королевстве уже согласились помочь.

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за ситуации с мигрантами. В Беларуси пригрозили ответом "Союзного государства", если войска Альянса появятся.

Миграционный кризис на границе: коротко