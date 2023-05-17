Польша не может предоставить Украине истребители F-16: Дуда кое-что предлагает взамен
Источник:wPolityce
На саммите Совета Европы в Рейкьявике президент Польши Анджей Дуда рассказал о военной помощи Украине. В частности, лидер страны отметил, что Польша не может предоставить нашему государству истребители F-16.
По словам Дуды, количество самолетов F-16, которыми владеет польская армия, не позволяет говорить о передаче какой-либо их части Украине. В то же время он заверил, что готов содействовать в подготовке украинских пилотов.
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Польша готова и дальше помогать авиацией
Дуда подчеркнул, что по передаче оружия Польша входит в тройку стран, которые помогают Украине: после США и Великобритании.
У нас относительно очень небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов – я обсуждал это с премьер-министром, министром национальной обороны некоторое время назад. Но количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о том, чтобы передать Украине какую-то часть из них,
– сказал президент Польши.
В то же время он заверил, что готов и дальше передавать Украине самолеты МиГ-29. Он также отметил, что Польша выступила инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины.
Дуда отметил, что во время саммита Совета Европы доминирующей темой была поддержка Украины – как военная, так и гуманитарная, а также из-за санкций и восстановления этой страны.
ВСУ могут получить F-16: что известно
- Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что если будет принято решение о передаче F-16 Украине, то на доставку уйдет 18 месяцев.
- Остин отметил, что поставки в Украину такого типа вооружения и проведения учений для украинской армии способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.
- К слову, в Минобороны Украины сообщили, что наши воины сейчас нуждаются в 40 – 50 истребителях F-16. Из такового количества боевых самолетов можно сделать 3 – 4 эскадрильи. Без этих самолетов украинская система ПВО не будет полной.
- F-16 является лучшим вариантом самолетов для Украины, это неоднократно отмечало военное руководство нашего государства. Киев призывает партнеров начать поставки этих истребителей как можно скорее.