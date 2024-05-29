"Не должно быть ограничений": в Польше не против, чтобы Украина била по территории России оружием Запада

В последнее время страны-союзники Украины обсуждают запрет бить по территории России западным оружием. Свою позицию высказал и в Польше.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик считает, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для ударов по территории России. Соответствующее заявление он сделал в Брюсселе.

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Не должно быть ограничений

Цезари Томчик заявил, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для поражения целей на территории России.

Он подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений по использованию военной техники, которую получает Украина. В то же время он понимает, что подобную позицию занимает не так много стран.

По его словам, ситуация выглядит так будто Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться.

Польская позиция четкая – Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Кроме этого, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было,

– отметил заместитель главы минобороны Польши.

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