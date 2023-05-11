Польша отправила Украине 14 истребителей МиГ-29
Польша продолжает помогать Украине. Так, нашему государству в очередной раз передали истребители МиГ-29.
Об этом стало известно из сообщения постоянного представительства Польши в ЕС. Отмечается, что Украина получила 14 единиц истребителей МиГ-29.
Кстати Польша доставила Украине все обещанные МиГ-29: сколько истребителей передали
Польша в очередной раз помогла Украине
Сообщается, что из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29.
Остальные подробности пока не раскрывают.Важно! В Воздушных силах ВСУ призвали не спекулировать на теме самолетов МиГ-29. Передача этих истребителей несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил, однако не решит вопрос контрнаступления или победы. Украине нужны западные истребители, в частности F-16, более современные и эффективные.
Отметим, что МиГ-29 тяжелее F-16, однако они имеют преимущества в дальности полета и весе боевой нагрузки. Ведь у МиГ-29 – два мотора, у F-16 – один. Юрий Игнат подчеркивал, что преимущество МиГ-29 в том, что наши пилоты умеют на них летать, недостаток советских истребителей в мире меньше, поэтому искать к ним детали труднее.
МиГ-29 для Украины: последние новости
- Недавно Польша заявила, что передала Украине все обещанные истребители МиГ-29. Соответствующее заявление сделал министр обороны Польши.
- Минобороны Словакии 17 апреля заявило, что в новой партии Вооруженные Силы Украины получили еще 9 самолетов. Перед этим 23 марта Украина получила 4 первых истребителя.
- К тому же в апреле президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передала Украине 4 истребителя МиГ-29.