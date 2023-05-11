Польша отправила Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша продолжает помогать Украине. Так, нашему государству в очередной раз передали истребители МиГ-29.

Об этом стало известно из сообщения постоянного представительства Польши в ЕС. Отмечается, что Украина получила 14 единиц истребителей МиГ-29.

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Польша в очередной раз помогла Украине

Сообщается, что из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29.

Остальные подробности пока не раскрывают.

В Воздушных силах ВСУ призвали не спекулировать на теме самолетов МиГ-29 . Передача этих истребителей несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил, однако не решит вопрос контрнаступления или победы. Украине нужны западные истребители, в частности F-16, более современные и эффективные.

Отметим, что МиГ-29 тяжелее F-16, однако они имеют преимущества в дальности полета и весе боевой нагрузки. Ведь у МиГ-29 – два мотора, у F-16 – один. Юрий Игнат подчеркивал, что преимущество МиГ-29 в том, что наши пилоты умеют на них летать, недостаток советских истребителей в мире меньше, поэтому искать к ним детали труднее.

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