Польша поднимала в небо боевые самолеты из-за атаки России по Украине
Польские военные поднимали в небо военную авиацию из-за комбинированной российской атаки по Украине ракетами и "Шахедами"
Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.
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"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", – сообщило польское командование.
Истребители наблюдали
Военные сообщили, что наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенных, в том числе, на западной территории Украины.
Отмечалось также, что последняя такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня этого года.
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", – говорится в сообщении.
Главное о комбинированной атаке
- В ночь на 12 июня российская армия запустила по территории Украины ударные БПЛА типа "Шахед-136" с нескольких направлений и крылатые ракеты.
- Противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.
- В результате падения обломков в Киевской области зафиксирован пожар на промышленном объекте. Известно о раненом.