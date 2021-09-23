Польша получила право участвовать в сертификации "Северного потока-2"
Источник:PGNiG
Федеральное сетевое агентство Германии разрешило Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo участвовать в процедуре сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщила польская газовая госкомпания PGNiG на своем сайте 22 сентября.
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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило PGNiG, а также ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации "Северного потока-2",
– говорится в сообщении.
Председатель правления PGNiG Павел Маевски заявил, что они довольны решением регулятора о предоставлении обеим компаниям возможности участвовать в процедурах сертификации.
"Северный поток-2" не соответствует требованиям
"В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований о разграничении прав собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают затраты на весь трубопровод", – сказал он.
Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и содержательным требованиям к оператору трубопровода, в частности, требованиям, касающимся надежности поставок и корпоративной структуры компании,
– добавил Павел Маевски.
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