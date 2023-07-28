Правительство Польши хочет увеличить численность своей армии почти вдвое

Вице-премьер Польши Ярослав Качинский 28 июля заявил, что правительство его страны планирует увеличить численность армии почти вдвое. Для этого уже создаются новые воинские части и восстанавливаются старые.

В частности, это произошло на фоне возможной угрозы Беларуси. Там разместились наемники ПВК "Вагнера", а также российские солдаты.

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Как будет увеличивать свою армию Польша

Качинский отметил, что польская армия, ранее состоявшая из трех дивизий, теперь будет шесть. Он также не исключает, что через некоторое время у страны может появиться дополнительная дивизия военных.

Одной из главных задач государства является защита безопасности во всех измерениях: внутренней и внешней,

– сказал вице-премьер.

Он также добавил, что польские власти сейчас занимаются усилением границы с Беларусью. Так военные возводят заборы и устанавливают "электронные устройства" для защиты границы.

В заключение Качинский отметил, что Варшава стремится создать сильную сухопутную армию Европы, чтобы стать "щитом восточного фланга НАТО".

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