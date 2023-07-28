Правительство Польши хочет увеличить численность своей армии почти вдвое
Источник:Polskie Radio
Вице-премьер Польши Ярослав Качинский 28 июля заявил, что правительство его страны планирует увеличить численность армии почти вдвое. Для этого уже создаются новые воинские части и восстанавливаются старые.
В частности, это произошло на фоне возможной угрозы Беларуси. Там разместились наемники ПВК "Вагнера", а также российские солдаты.
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Как будет увеличивать свою армию Польша
Качинский отметил, что польская армия, ранее состоявшая из трех дивизий, теперь будет шесть. Он также не исключает, что через некоторое время у страны может появиться дополнительная дивизия военных.
Одной из главных задач государства является защита безопасности во всех измерениях: внутренней и внешней,
– сказал вице-премьер.
Он также добавил, что польские власти сейчас занимаются усилением границы с Беларусью. Так военные возводят заборы и устанавливают "электронные устройства" для защиты границы.
В заключение Качинский отметил, что Варшава стремится создать сильную сухопутную армию Европы, чтобы стать "щитом восточного фланга НАТО".
Ранее 3 страны объявили о намерениях закрыть границы с Беларусью
- Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предположил, что вскоре 3 европейских страны могут объявить о закрытие границы с Беларусью. Это будут Литва, Латвия и Польша.
- Это может произойти на фоне вероятной угрозы со стороны вагнеровцев, размещаемых в Беларуси. Каминский подчеркнул, что таким образом белорусская страна окажется в полной изоляции.
- Однако Польша решила переместить свои военные формирования с Запада на Восток. Это произошло после угрозы перемещения вагнеровцев на территорию Беларуси.
- Следует упомянуть, что Германия пообещала поддержать Польшу в случае атаки вагнеровцев на Варшаву. Соответствующее заявление сделал министр обороны Борис Писториус, сказав, что ФРГ постоянно общается со своим польскими коллегами и следит за ситуацией.
- Также поляки отреагировали на намерения вагнеровцев "пойти на Варшаву". Жители Польши абсолютно этого не боятся и назвали это абсолютным маразмом.