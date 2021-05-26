Польша запрещает самолетам Беларуси вход в свое воздушное пространство

Правительство Польши 26 мая запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в ее воздушное пространство. Отметили, что это элемент реализации санкций.
Соответствующее решение сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер.
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Правительство Польши закрыло воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которые используют авиаперевозчики из Беларуси,
– заявил Мюллер.
Спикер также объяснил, что это элемент реализации санкций, которые премьер-министр инициировал на заседании Совета Европы.
Перед этим, 26 мая, Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет компании "Белавиа", который следовал из Минска в Барселону. Поэтому он был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области. Все для того, чтобы сбросить топливо. После этого он получил допустимую массу для посадки и вернулся в аэропорт Беларуси.
Это произошло потому, что 25 мая Евросоюз запретил авиаперевозчикам Беларуси летать на свою территорию из-за задержания Романа Протасевича.Обратите внимание! С полуночи 25 мая Литва запретила отбытие и прибытие в страну всех самолетов, маршруты которых проходят через Беларусь. Более того, с полуночи 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Кратко о событиях в Беларуси
- 23 мая в Минске посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс якобы из-за минирования. Однако на борту не обнаружили взрывчатки.
- Власти Беларуси сняли с борта экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их якобы удерживают в СИЗО.
- Международное сообщество возмутилось такими действиями Беларуси и пригрозило санкциями. В частности Великобритания уже ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.