В Польше смогут задерживать мигрантов на границе
Источник:CNN
Ситуация на белорусско-польской границе критическая и ухудшается каждый день. На фоне миграционного кризиса парламент Польши одобрил закон, позволяющий задерживать нелегалов.
Депутаты проголосовали за соответствующий документ в четверг, 11 ноября. Теперь, для вступления его в силу, необходимо, чтобы под ним свою подпись поставил глава государства Анджей Дуда.
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На границе стало больше мигрантов
Польша, Литва и Латвия заявляют, что на границе стран резко увеличилось число мигрантов из Афганистана и Ирака. Они пытаются пересечь линию разграничения с Беларуси.
Польские власти подчеркнули, что сложившаяся ситуация – это форма гибридной войны со стороны режима Лукашенко, направленная на давление против ЕС из-за введенных им санкций.
ЕС необходимо защищать границы
Уполномоченный по правам человека Польши и в ОБСЕ говорят, что новый закон не гарантирует эффективных средств защиты людей – мигрантов или беженцев, которые ищут убежище.
В то же время комиссар Евросоюза убежден, что необходимо защищать внешние границы.
Если есть люди, которые имеют законные просьбы о предоставлении убежища, должен быть способ решить это. Я понимаю, что есть также проблемы с безопасностью, но соображения безопасности не могут полностью перекрыть потребность в международной защите,
– заметил политик Маттео Мекаччи.
К слову Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение и слепят поляков лазерами
Ситуация на белорусско-польской границе: коротко
- Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
- Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Режим Лукашенко 11 ноября выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.