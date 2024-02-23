Безнаказанность неприемлема, – посольство Украины направило срочную официальную ноту Польше

Посольство Украины в Польше направило официальную ноту в польские органы власти из-за случаев с рассыпанным украинским зерном. В дипучреждении отметили, что такие случаи являются неприемлемыми.

Об этом на своей странице в сети сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он отметил, что все причастные к преступлениям с рассыпанным украинским зерном должны быть привлечены к ответственности, передает 24 Канал.

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Посольство Украины направило официальную ноту польским органам власти

Зварыч сообщил, что посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти. Такой была реакция на очередной инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе. Зварыч отметил, что Украина требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.

Безнаказанность является неприемлемой. Преступники, которые презирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, каким является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно,

– заявил Зварыч.

В комментариях под заметкой посол Украины в Польше добавил, что он поддерживает связь с польской полицией. По словам Зварыча, по каждому инциденту с рассыпанным зерном проводятся следственные действия.

Ноту прислали после того, как на польской границе на железнодорожной станции в Дорохуске неизвестные повредили два украинских зерновоза и высыпали рапс на землю. В Укрзализныце отметили, что зерно направлялось транзитом в Германию. Также в пресс-службе заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы Польши.

Предыдущие случаи с рассыпанным зерном на границе