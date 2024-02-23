Безнаказанность неприемлема, – посольство Украины направило срочную официальную ноту Польше
Посольство Украины в Польше направило официальную ноту в польские органы власти из-за случаев с рассыпанным украинским зерном. В дипучреждении отметили, что такие случаи являются неприемлемыми.
Об этом на своей странице в сети сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он отметил, что все причастные к преступлениям с рассыпанным украинским зерном должны быть привлечены к ответственности, передает 24 Канал.
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Посольство Украины направило официальную ноту польским органам власти
Зварыч сообщил, что посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти. Такой была реакция на очередной инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе. Зварыч отметил, что Украина требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.
Безнаказанность является неприемлемой. Преступники, которые презирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, каким является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно,
– заявил Зварыч.
В комментариях под заметкой посол Украины в Польше добавил, что он поддерживает связь с польской полицией. По словам Зварыча, по каждому инциденту с рассыпанным зерном проводятся следственные действия.
Ноту прислали после того, как на польской границе на железнодорожной станции в Дорохуске неизвестные повредили два украинских зерновоза и высыпали рапс на землю. В Укрзализныце отметили, что зерно направлялось транзитом в Германию. Также в пресс-службе заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы Польши.
Предыдущие случаи с рассыпанным зерном на границе
- Польские протестующие уже не впервые уничтожают украинское зерно. Так, 11 февраля фермеры срезали замки с трех грузовиков, которые стояли на границе возле пункта пропуска "Дорохуск – Ягодын", и высыпали из них зерно на землю.
- Второй случай с испорченным украинским зерном зафиксировали 20 февраля возле пункта пропуска "Медыка – Шегини". Тогда польские протестующие перекрыли железную дорогу, открыли люк одного из вагонов и высыпали на землю украинское зерно. В Укрзализныце отметили, что зерно направлялось транзитом в Германию.
- Анджей Дуда, комментируя случаи с рассыпанным украинским зерном, заявил, что ему очень жаль, что так получилось. Вместе с тем, президент Польши заявил, что граждане демократической страны имеют право на протест.