В Польше задержали россиянина, который помогал нелегалам
Источник:"Радио Свобода"
Польские пограничники задержали трех человек, которые помогали нелегалам незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Среди задержанных был россиянин.
Польша не сообщала Москве о задержании российского гражданина, но должна это сделать в ближайших 3 дня.
Важная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу
Польша видит российский след в миграционном кризисе в ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Александр Лукашенко – только исполнитель задач, которые ставит перед ними российский президент Владимир Путин.
Ранее у польского министра внутренних дел Мариуша Каминского не было сомнений, что Беларусь осуществляет такую враждебную миграционную политику против ЕС с легкой руки России. Главной целью президента России Владимира Путина в контексте миграционного кризиса на польско-белорусской границе является продолжительная дестабилизация ситуации в Центрально-Восточной Европе.
Россия традиционно все опровергает
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми.
Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия ответственна за эту ситуацию.
– сказал Песков.
Он также сказал, что на польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа.
Что известно о миграционном кризисе в ЕС?8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. Ситуацией обеспокоены в Еврокомиссии и НАТО. В Альянсе обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз. Сам Лукашенко возлагает вину на западные государства.
В чем обвиняют режим Лукашенко
Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как считают, принял президент Беларуси.
Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев совершает некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе.