Польский министр извинился у Украины за инцидент с рассыпанным зерном

Министр сельского хозяйства Польши извинился за то, что польские фермеры высыпали украинское зерно. Он сказал, что это "не совсем адекватная форма протеста".

Чеслав Секерский также заявил, что украинская власть, мол, "слишком эмоционально предоставляли информацию". Стоит заметить, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно "высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков".

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Что заявил о выходке с зерном Секерский

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что это не правильная форма протеста, однако "ее часто используют фермеры в разных странах".

Фермеры не сдержали своих эмоций, и стоит помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние,

– заявил польский политик.

Он также сказал, что является сторонником диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, которые бы ограничили поступление товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", – заявил польский министр.

Секерскому не понравилась реакция Украины

Чеслав Секерский заявил, что представители украинской власти не сдержались. Польский политик назвал формы выступления заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова "слишком резкими", реакции других украинских политиков – "слишком эмоциональными".

Я понимаю сопротивление украинской власти относительно трудностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину. Однако напомним, что польские фермеры помогали Украине и хотят помогать,

– заявил Секерский.

Он добавил, что они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и фермеры, а не олигархи, которые имеют огромные площади для выращивания зерновых и других видов агропродукции.

"Они главным образом стоят за этим большим импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", – сказал министр.

Он также добавил, что решение проблем заключаются не только в польско-украинских отношениях, ведь Европейская комиссия отвечает за организацию и правила торговли на общем европейском рынке.

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