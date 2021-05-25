Польские власти заявили, что Протасевича избили в белорусской тюрьме

25 мая 2021 , 09:53
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Источник:

"Польськое радио"

Задержанного основателя NEXTA Романа Протасевича, вероятно, избили в тюрьме в Беларуси. В этом уверены в Министерстве иностранных дел Польши, ведь на видеообращении активиста видны следы побоев.

Ведомство общается с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. 

Важно Сдавленный голос и следы побоев: МВД Беларуси показало первое видео с Протасевичем

На записи видно, что касательно него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что касательно него нарушались права человека,
– отметил Яблонский.

Что известно об обращении Протасевича

Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Зато в белорусском МВД заявили, что с задержанным оппозиционером все хорошо и он якобы находится в СИЗО. Опубликовали видео, где журналист подтверждает это. Правда, видно, что он запуган.

Обращение Романа Протасевича из СИЗО: смотрите видео

Задержание Протасевича: что нужно знать

Автор: Ольга Музика