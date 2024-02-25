Польский журналист спросил об ощущениях от высыпанного зерна: реакция Зеленского

Начиная с 9 февраля польские фермеры блокируют границу с Украиной. Нередко они прибегали к агрессивным действиям и высыпали украинское зерно на асфальт. У Зеленского спросили, что он чувствует из-за подобных ситуаций.

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что поляки совершили новую масштабную диверсию с украинским зерном. Митингующие, по меньшей мере, из 8 вагонов высыпали украинское зерно. В ходе пресс-конференции в президент Украины попросили прокомментировать такие инциденты, передает 24 Канал.

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"Я не понимаю, зачем нужна эта акция"

Президент заявил, что видит в подобных акциях "политику". Кроме того, ему неприятно наблюдать как конфликт на границе "раскручивают" в российских медиа.

Глава государства отметил, что не понимает, зачем нужны эти протесты. Он назвал неправильным происходящее сейчас в польско-украинских отношениях.

Кроме того, Зеленский намекнул, что основная ответственность за решение этого вопроса – на польской стороне. Ведь эти вещи происходят не на территории Украины. Президент попросил представить, какие бы потери понесла Польша, если бы украинцы начали блокировать границу для польских продуктов питания несколько месяцев.

Следует отметить, что в Украину из Польши ежегодно поступает товаров на 1,7 миллиарда. И если украинская сторона прибегнет к блокаде, то за два – три месяца поляки потеряют 150 миллионов.

Мы делаем все, чтобы не заблокировать наши отношения,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что новое польское правительство как можно скорее должно разрешить этот конфликт на границе.

Отдельно президент заметил, что польская сторона вполне может остановить инциденты с розсыпанием украинского зерна благодаря полиции, пограничникам и тому подобное. По словам Зеленского, у польских властей достаточно возможностей, главное, чтобы было желание.