Полтавщина попала под массированный ракетный обстрел
- Полтавская область подверглась массированной ракетной атаке с использованием ударных БПЛА, баллистических и других ракет.
- Взрывы слышали в Полтаве и Кременчуге, воздушная тревога продолжалась ночью 15 июня с коротким перерывом между волнами атак.
Взрывы раздавались в Полтавской области несколько раз в течение вечера и ночи 15 июня. Враг применил ударные БпЛА, баллистику и другие виды ракет.
Об угрозах для региона, в частности для города Кременчуга, писали Воздушные силы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
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Воздушная атака на Полтавскую область 15 июня: что происходило
Воздушная тревога в Полтавской области продолжалась с вечера 14 июня, а именно с 21:03, и до ночи 15 числа – в 02:05 дали отбой. В это время регион находился под массированной атакой ударных БПЛА врага. Там, по данным мониторов, наблюдалась основная концентрация дронов этой ночью. Взрывы слышали, среди прочего, и в Кременчуге.
Буквально через несколько минут после отбоя, в 02:11, тревогу объявили снова, причем по всей Украине. Воздушные силы и мониторы сообщили, что враг одновременно запустил крылатые ракеты с юга, аэробаллистику "Кинжал" с МиГ-31К и баллистику с северо-восточного направления.
Все эти средства воздушного нападения полетели на Полтавскую область. Полтава и Кременчуг снова слышали взрывы. На момент публикации новости тревога продолжалась, угроза не миновала.
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