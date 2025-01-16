Полтавщину атаковали БПЛА: повреждена энергетическая инфраструктура

Ночью 16 января дроны атаковали Полтавскую область. По вражеским целям работали силы ПВО.

Известно, что обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Враг атаковал Полтавскую область

Российские войска ночью 16 января в очередной раз запускали ударные БпЛА по Украине. Под прицел врага попала Полтавщина.

Так, известно, что по вражеским целям работала противовоздушная оборона. Известно, что пострадавших нет.

Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области,

– говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что без электроэнергии сейчас "301 бытовой и 22 юридических потребителя". Указывается, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Напомним, в среду, 15 января, российские войска осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска – Белгородская область);

7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская область – Россия);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

74 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия).

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 15 января подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

3 крылатых ракет Калибр;

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

К тому же известно, что противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов.